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29.10.2026 06:31:29
Siili Solutions: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Siili Solutions veröffentlichte am 28.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,05 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Siili Solutions -0,210 EUR je Aktie erwirtschaftet.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 7,79 Prozent auf 22,0 Millionen EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 23,9 Millionen EUR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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