Siili Solutions stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Siili Solutions hat am 11.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,19 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,040 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Siili Solutions 24,4 Millionen EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 11,76 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 27,6 Millionen EUR umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at