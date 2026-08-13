|
13.08.2026 06:31:29
Siili Solutions stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Siili Solutions hat am 11.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,19 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,040 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal hat Siili Solutions 24,4 Millionen EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 11,76 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 27,6 Millionen EUR umgesetzt worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!