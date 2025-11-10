|
SIIX gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
SIIX hat am 07.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.
Das EPS wurde auf 24,72 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 31,95 JPY je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz lag bei 71,52 Milliarden JPY – das entspricht einem Abschlag von 5,51 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 75,69 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
