SIIX gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

SIIX hat am 07.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 24,72 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 31,95 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 71,52 Milliarden JPY – das entspricht einem Abschlag von 5,51 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 75,69 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at