SIIX gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

SIIX hat am 13.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei 47,60 JPY. Im letzten Jahr hatte SIIX einen Gewinn von 39,61 JPY je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,00 Prozent auf 74,04 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 72,58 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at