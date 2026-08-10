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10.08.2026 06:31:29
SIIX stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
SIIX hat am 07.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 49,24 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 26,95 JPY je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9,05 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 76,70 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 70,33 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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