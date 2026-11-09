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09.11.2026 06:31:29
SIIX: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
SIIX gab am 06.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
In Sachen EPS wurden 55,79 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SIIX 24,72 JPY je Aktie eingenommen.
Umsatzseitig wurden 77,51 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte SIIX 71,52 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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