Sika-Aktie klettert: Sika-Chef erteilt Nordamerika-Spin-off eine Absage

"Ich erwarte nicht, dass dieses Jahr schwieriger wird als letztes Jahr", sagte Sika -Chef Thomas Hasler am Freitag zur Nachrichtenagentur Reuters. "Der Hinweis, dass die Geldpolitik etwas lockerer werden könnte, ist ein positives Zeichen für die Bauwirtschaft."

Einer Abspaltung des nordamerikanischen Geschäfts, wie dies jüngst der Zementhersteller Holcim angekündigt hat, erteilte Hasler eine Absage. "Für uns würde es keinen Sinn machen, uns aufzuteilen und einen Spin-off zu machen", sagte er. "Für uns ist das keine Option." Sika profitiere stark von seiner weltweiten Präsenz, die Vorteile im Hinblick auf Innovation und betriebliche Effizienz bringe.

Sika steigerte im Jahr 2023 den Umsatz auf ein Rekordwert von 11,24 Milliarden Franken, verdiente operativ mehr und erhöht die Dividende.

An der Schweizer Börse SIX klettert die Sika-Aktie am Freitag zeitweise um 3,68 Prozent nach oben auf 256,40 Franken.

Zürich (Reuters)