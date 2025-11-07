Sika Interplant Systems hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Sika Interplant Systems gab am 05.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS lag bei 4,22 INR. Im letzten Jahr hatte Sika Interplant Systems einen Gewinn von 2,92 INR je Aktie eingefahren.

Im abgelaufenen Quartal hat Sika Interplant Systems 515,8 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 55,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 332,4 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at