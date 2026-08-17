Sika Interplant Systems informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Sika Interplant Systems hat am 14.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das EPS lag bei 3,96 INR. Im letzten Jahr hatte Sika Interplant Systems einen Gewinn von 4,88 INR je Aktie eingefahren.

Mit einem Umsatz von 428,6 Millionen INR, gegenüber 680,1 Millionen INR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 36,98 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at