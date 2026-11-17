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17.11.2026 06:31:28
Sika Interplant Systems legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Sika Interplant Systems äußerte sich am 14.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Das EPS belief sich auf 4,06 INR gegenüber 4,22 INR je Aktie im Vorjahresquartal.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 463,8 Millionen INR – eine Minderung von 10,08 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 515,8 Millionen INR eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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