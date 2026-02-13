Sika Interplant Systems stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Sika Interplant Systems hat am 11.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,48 INR. Im Vorjahresviertel hatte Sika Interplant Systems 3,37 INR je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite standen 503,1 Millionen INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 379,8 Millionen INR umgesetzt.

