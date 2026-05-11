Sika Interplant Systems stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Sika Interplant Systems hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 08.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 3,69 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,73 INR je Aktie generiert.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 10,19 Prozent auf 413,3 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 460,2 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 17,19 INR, nach 11,95 INR im Vorjahresvergleich.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 43,05 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,11 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 1,48 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at