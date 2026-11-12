Sikarin informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Sikarin lud am 09.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Sikarin hat ein EPS von 0,09 THB vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,090 THB auf dem gleichen Niveau gelegen.

Der Umsatz wurde auf 1,51 Milliarden THB beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 2,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,55 Milliarden THB umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at