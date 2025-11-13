|
Sikri vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Sikri hat am 11.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 6,06 NOK beziffert, während im Vorjahresquartal 0,010 NOK je Aktie in den Büchern standen.
Mit einem Umsatz von 236,0 Millionen NOK, gegenüber 282,0 Millionen NOK im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 16,32 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.at
