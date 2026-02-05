SIL Investments: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

SIL Investments gab am 04.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 18,37 INR gegenüber 13,03 INR im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde auf 274,2 Millionen INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 225,9 Millionen INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at