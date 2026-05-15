SIL Investments veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

SIL Investments präsentierte am 12.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 8,59 INR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -2,540 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 664,58 Prozent auf -54,2 Millionen INR. Im Vorjahresviertel hatte SIL Investments 9,6 Millionen INR umgesetzt.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 35,69 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 29,19 INR je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig wurden 646,20 Millionen INR vermeldet. Im Vorjahr hatte SIL Investments 577,37 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at