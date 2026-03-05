|
Sila: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Sila präsentierte in der am 03.03.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,02 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Sila ein EPS von 0,040 EUR je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 76,92 Prozent auf 0,2 Millionen EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 0,1 Millionen EUR erwirtschaftet worden.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,010 EUR eingefahren. Im Vorjahr waren 0,030 EUR je Aktie erzielt worden.
Umsatzseitig wurden 0,67 Millionen EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte Sila 0,63 Millionen EUR umgesetzt.
