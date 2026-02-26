Sila Realty Trust A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Sila Realty Trust A hat sich am 24.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

In Sachen EPS wurden 0,09 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Sila Realty Trust A 0,200 USD je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 50,7 Millionen USD – ein Plus von 8,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sila Realty Trust A 46,6 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,600 USD. Im Vorjahr waren 0,750 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,72 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 197,54 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren 186,86 Millionen USD in den Büchern gestanden.

