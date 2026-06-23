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23.06.2026 06:31:29
Sila: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Sila hat am 20.06.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,01 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,010 EUR ebenfalls auf diesem Niveau.
Der Umsatz wurde auf 0,1 Millionen EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 23,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 0,1 Millionen EUR umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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