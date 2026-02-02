Sila vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Sila veröffentlichte am 30.01.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie lag bei 0,01 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,010 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 0,2 Millionen EUR gegenüber 0,2 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at