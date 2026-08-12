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12.08.2026 06:31:29
Silence Therapeutics hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Silence Therapeutics veröffentlichte am 10.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,09 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,190 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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