Silence Therapeutics informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Silence Therapeutics präsentierte in der am 10.11.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2022 endete.

Das EPS lag bei -0,024 GBP. Ein Jahr zuvor waren -0,037 GBP je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 3,4 Millionen GBP – das entspricht einem Zuwachs von 6,65 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3,2 Millionen GBP erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at