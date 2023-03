Silence Therapeutics stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Silence Therapeutics präsentierte in der am 15.03.2023 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2022 endete.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 0,504 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Silence Therapeutics -0,583 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 28,89 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 21,06 Millionen USD, während im Vorjahr 16,34 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Verlust je Aktie von 0,303 USD gerechnet. Den Umsatz hatten Experten auf 28,56 Millionen USD geschätzt.

Redaktion finanzen.at