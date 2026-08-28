Silergy hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Silergy stellte am 27.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,05 TWD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,63 TWD je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 31,53 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 4,56 Milliarden TWD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 6,00 Milliarden TWD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at