Silergy öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Silergy stellte am 11.03.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
In Sachen EPS wurden 2,09 TWD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Silergy 2,32 TWD je Aktie eingenommen.
Silergy hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,39 Milliarden TWD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5,11 Milliarden TWD erwirtschaftet worden waren.
Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 6,40 TWD beziffert. Im Vorjahr waren 5,95 TWD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 18,81 Milliarden TWD gegenüber 18,45 Milliarden TWD im Vorjahr ausgewiesen.
