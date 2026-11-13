Silergy stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Silergy hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Silergy hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,33 TWD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,76 TWD je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal hat Silergy 7,26 Milliarden TWD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 52,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4,76 Milliarden TWD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at