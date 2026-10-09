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09.10.2026 09:05:26
Silex Microsystems CFO Maria Engström To Leave, Appoints Karin Rosenthal As Successor
(RTTNews) - Silex Microsystems AB (SILEX.ST), a semiconductor technology company, on Friday announced that CFO Maria Engström has decided to leave the company.
The company has appointed Karin Rosenthal as its new CFO and member of the management team, effective November 11.
Rosenthal has served as CFO of Mips AB (MIPS.ST) since 2020. Rosenthal previously held finance positions at Volati AB, Klarna Bank and Fabege AB.
The company said Rosenthal will support its continued development and expansion, including its expansion in the United States.
Silex Microsystems 0.15% higher at SEK 169.45 on the Stockholm Stock Exchange.
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