Silexion Therapeutics: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Silexion Therapeutics hat am 15.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,85 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Silexion Therapeutics -3,900 USD je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.at