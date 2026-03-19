Silexion Therapeutics vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Silexion Therapeutics hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 17.03.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 1,41 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -311,400 USD erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 8,960 USD vermeldet. Im Vorjahr waren -395,400 USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at