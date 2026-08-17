Silexion Therapeutics vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Silexion Therapeutics hat am 14.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -5,17 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Silexion Therapeutics ein EPS von -43,200 USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at