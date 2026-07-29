Silgan Holdings Aktie
WKN: 905418 / ISIN: US8270481091
|
29.07.2026 12:13:29
Silgan Holdings Inc. Reports Drop In Q2 Income
(RTTNews) - Silgan Holdings Inc. (SLGN) reported earnings for second quarter that Drops, from the same period last year
The company's earnings came in at $75.8 million, or $0.72 per share. This compares with $89.0 million, or $0.83 per share, last year.
Excluding items, Silgan Holdings Inc. reported adjusted earnings of $103.7 million or $0.98 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 6.8% to $1.643 billion from $1.539 billion last year.
Silgan Holdings Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $75.8 Mln. vs. $89.0 Mln. last year. -EPS: $0.72 vs. $0.83 last year. -Revenue: $1.643 Bln vs. $1.539 Bln last year.
-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 1.21 To $ 1.31 Full year EPS guidance: $ 3.73 To $ 3.93
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Silgan Holdings Inc.
|
29.07.26
|Zuversicht in New York: NASDAQ Composite nachmittags mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
29.07.26
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ Composite sackt ab (finanzen.at)
|
29.07.26
|Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ Composite zum Handelsstart in der Verlustzone (finanzen.at)
|
28.07.26
|Ausblick: Silgan vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
24.07.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Silgan-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Silgan-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
17.07.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Silgan-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Silgan von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
14.07.26
|Erste Schätzungen: Silgan zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
10.07.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Silgan-Aktie: So viel Verlust hätte eine Silgan-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)