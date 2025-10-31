Silgan: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Silgan präsentierte am 29.10.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,06 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,930 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz wurden 2,01 Milliarden USD gegenüber 1,75 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

