Silgan stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Silgan lud am 04.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Silgan hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,17 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,420 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,07 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,41 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,47 Milliarden USD ausgewiesen.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 2,70 USD beziffert. Im Vorjahr hatte Silgan 2,58 USD je Aktie verdient.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10,74 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 6,48 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 5,85 Milliarden USD im Vorjahr.

