|
05.02.2026 06:31:28
Silgan stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Silgan lud am 04.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.
Silgan hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,17 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,420 USD je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,07 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,41 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,47 Milliarden USD ausgewiesen.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 2,70 USD beziffert. Im Vorjahr hatte Silgan 2,58 USD je Aktie verdient.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10,74 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 6,48 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 5,85 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow fester -- ATX höher -- DAX im Plus -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische Markt notiert vor dem Wochenende etwas höher. Der deutsche Leitindex setzt sich in der Gewinnzone fest. Der Dow geht auf Erholungskurs. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.