Silicom vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Silicom ließ sich am 29.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Silicom die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,37 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,590 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 58,52 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 23,8 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 15,0 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at