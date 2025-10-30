Silicon Integrated Systems öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Silicon Integrated Systems hat am 27.10.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,09 USD, nach 0,450 USD im Vorjahresvergleich.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Silicon Integrated Systems im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 353,95 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 29,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 6,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at