Silicon Integrated Systems vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Silicon Integrated Systems präsentierte in der am 23.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.
Silicon Integrated Systems hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,02 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,010 USD je Aktie gewesen.
Im abgelaufenen Quartal hat Silicon Integrated Systems 26,5 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 93,85 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 13,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,490 USD. Im Vorjahr hatte Silicon Integrated Systems 0,250 USD je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite standen 90,53 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 23,00 Millionen USD umgesetzt.
