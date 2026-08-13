Silicon Laboratories informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Silicon Laboratories veröffentlichte am 11.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Silicon Laboratories hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,32 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,670 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz wurden 228,2 Millionen USD gegenüber 192,8 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at