Silicon Laboratories: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Silicon Laboratories lud am 05.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,48 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Silicon Laboratories -0,940 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 213,5 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 20,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 177,7 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at