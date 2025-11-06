Silicon Laboratories stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Silicon Laboratories hat am 04.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Silicon Laboratories hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,30 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,880 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz wurden 206,0 Millionen USD gegenüber 166,4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at