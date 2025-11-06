|
06.11.2025 06:31:29
Silicon Laboratories stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Silicon Laboratories hat am 04.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Silicon Laboratories hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,30 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,880 USD je Aktie gewesen.
Beim Umsatz wurden 206,0 Millionen USD gegenüber 166,4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!