Silicon Laboratories verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Silicon Laboratories hat am 10.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Silicon Laboratories hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,26 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,300 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz lag bei 250,9 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 21,79 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 206,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at