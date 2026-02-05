Silicon Laboratories veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Silicon Laboratories hat am 04.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,08 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Silicon Laboratories ein EPS von -0,730 USD in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Silicon Laboratories mit einem Umsatz von insgesamt 208,2 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 166,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 25,24 Prozent gesteigert.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -1,980 USD. Im Vorjahr waren -5,930 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 784,76 Millionen USD – ein Plus von 34,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Silicon Laboratories 584,39 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at