Silicon Labs Q2 Loss Narrows As Revenue Rises 18%

(RTTNews) - Silicon Labs (SLAB) reported a narrower loss for the second quarter, as revenues increased 18%, supported by growth across its Industrial & Commercial and Home & Life businesses.

The company reported a net loss of $10.59 million, or $0.32 per share, compared with a net loss of $21.82 million, or $0.67 per share, in the year-ago quarter.

Adjusted earnings per share rose to $0.71 from $0.11 a year earlier.

Revenue increased to $228.19 million from $192.85 million. Gross margin was 61.6%, compared with 56.1% in the year-ago quarter.

Industrial & Commercial revenue increased 23% year over year to $135 million, while Home & Life revenue rose 12% to $93 million. Medical revenue reached a record level, increasing 78% year over year, the company said.

The company said it has suspended forward-looking guidance because of its pending acquisition by Texas Instruments.