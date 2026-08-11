Silicon Laboratories Aktie
WKN: 935345 / ISIN: US8269191024
|
11.08.2026 22:16:47
Silicon Labs Q2 Loss Narrows As Revenue Rises 18%
(RTTNews) - Silicon Labs (SLAB) reported a narrower loss for the second quarter, as revenues increased 18%, supported by growth across its Industrial & Commercial and Home & Life businesses.
The company reported a net loss of $10.59 million, or $0.32 per share, compared with a net loss of $21.82 million, or $0.67 per share, in the year-ago quarter.
Adjusted earnings per share rose to $0.71 from $0.11 a year earlier.
Revenue increased to $228.19 million from $192.85 million. Gross margin was 61.6%, compared with 56.1% in the year-ago quarter.
Industrial & Commercial revenue increased 23% year over year to $135 million, while Home & Life revenue rose 12% to $93 million. Medical revenue reached a record level, increasing 78% year over year, the company said.
The company said it has suspended forward-looking guidance because of its pending acquisition by Texas Instruments.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Silicon Laboratories Inc.
Analysen zu Silicon Laboratories Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Silicon Laboratories Inc.
|189,00
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach US-Inflationsdaten: ATX beendet Handel mit Gewinnen -- DAX geht nach Rekord schwächer in den Feierabend -- US-Börsen gehen uneinheitlich aus dem Handel -- Asiens Börsen schließlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt verbuchte zur Wochenmitte Gewinne. Der deutsche Leitindex tendierte zu Verlusten. Die US-Börsen präsentierten sich uneinheitlich. In Fernost zeigten sich die Börsen am Mittwoch uneinheitlich.