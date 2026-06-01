Silicon Metals hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Silicon Metals hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,02 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Silicon Metals ein Ergebnis je Aktie von -0,050 CAD vermeldet.

Redaktion finanzen.at