Silicon Motion Technology Corporation Aktie

Silicon Motion Technology Corporation für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0ETU4 / ISIN: US82706C1080

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
29.04.2026 08:33:05

Silicon Motion Technology Q1 Profit Rises On Higher Revenue; Sees Q2 Sales Growth

(RTTNews) - Silicon Motion Technology Corp. (SIMO) reported strong first-quarter performance, with significant growth in revenue and profitability compared with the same period last year.

Operating income rose to $52.20 million from $9.77 million in the prior-year quarter.

Net income increased to $66.79 million or $1.97 per ADS from $19.46 million or $0.58 per ADS a year earlier. Excluding one-time items, adjusted earnings were $53.85 million or $1.58 per ADS.

Revenue grew to $342.11 million from $166.49 million last year.

For the second quarter, the company expects revenue growth of 98% to 107% to $393 million to $411 million.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Silicon Motion Technology Corporation (spons. ADRs)

mehr Nachrichten