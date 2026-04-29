Silicon Motion Technology Corporation Aktie
WKN: A0ETU4 / ISIN: US82706C1080
|
29.04.2026 08:33:05
Silicon Motion Technology Q1 Profit Rises On Higher Revenue; Sees Q2 Sales Growth
(RTTNews) - Silicon Motion Technology Corp. (SIMO) reported strong first-quarter performance, with significant growth in revenue and profitability compared with the same period last year.
Operating income rose to $52.20 million from $9.77 million in the prior-year quarter.
Net income increased to $66.79 million or $1.97 per ADS from $19.46 million or $0.58 per ADS a year earlier. Excluding one-time items, adjusted earnings were $53.85 million or $1.58 per ADS.
Revenue grew to $342.11 million from $166.49 million last year.
For the second quarter, the company expects revenue growth of 98% to 107% to $393 million to $411 million.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Silicon Motion Technology Corporation (spons. ADRs)
|
27.04.26
|Ausblick: Silicon Motion Technology mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
13.04.26
|Erste Schätzungen: Silicon Motion Technology präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
02.02.26
|Ausblick: Silicon Motion Technology stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
19.01.26
|Erste Schätzungen: Silicon Motion Technology veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)