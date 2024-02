Silicon Motion Technology stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Silicon Motion Technology präsentierte in der am 07.02.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2023 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,930 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Silicon Motion Technology ein EPS von 1,22 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 202,4 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 200,8 Millionen USD in den Büchern standen.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 2,27 USD präsentiert. Im Vorjahr hatte Silicon Motion Technology ein EPS von 6,36 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 639,14 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 32,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 945,92 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Gewinn von 2,01 USD je Aktie sowie einem Umsatz von 630,38 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.at