Silicon Studio gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Silicon Studio hat am 13.07.2026 das Zahlenwerk zum am 31.05.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 31,37 JPY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 65,34 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 17,96 Prozent auf 1,01 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,23 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at