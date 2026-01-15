Silicon Studio mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Silicon Studio hat am 14.01.2026 die Bücher zum am 30.11.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 21,35 JPY gegenüber 60,10 JPY im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 10,95 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,21 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1,07 Milliarden JPY.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 75,06 JPY beziffert, während im Vorjahr 31,19 JPY je Aktie in den Büchern standen.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 4,30 Milliarden JPY – eine Minderung um 2,51 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 4,41 Milliarden JPY eingefahren.

