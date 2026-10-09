Silicon Studio: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Silicon Studio äußerte sich am 08.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.08.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Verlust je Aktie wurde auf 29,31 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Silicon Studio ein Ergebnis je Aktie von -11,280 JPY vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 15,34 Prozent auf 1,17 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,02 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at