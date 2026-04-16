Silicon Studio stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Silicon Studio ließ sich am 13.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Silicon Studio die Bilanz zum am 28.02.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 48,91 JPY gegenüber -0,350 JPY im Vorjahresquartal verkündet.

Das vergangene Quartal hat Silicon Studio mit einem Umsatz von insgesamt 904,0 Millionen JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 988,0 Millionen JPY erwirtschaftet worden waren, um 8,50 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at