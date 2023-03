Silicon Valley Bank (SVB) Aktienanalyse: Zweitgrößte Bankenpleite der USA - Folgen Bankenkrise und Zinskrise?





Die Silicon Valley Bank ist eine Bank mit Sitz in Santa Clara, Kalifornien, die sich auf die Unterstützung von Technologie-, Life-Science- und Wachstumsunternehmen spezialisiert hat. Dieses Geschäftsmodell mit einem Anteil von 87 Prozent an den regulären Bankdienstleistungen ist seit 1982 am Markt bekannt und konnte sich auch international behaupten. Der Marktanteil von 25,9 Prozent im Silicon Valley mit 29 Standorten in den Vereinigten Staaten, aber auch in Hongkong, China, Indien, Israel und Großbritannien lässt ergründen, wie groß die Bank ist. Immerhin beschäftigt sie auch 8.000 Mitarbeiter. Wir ordnen dies im Video und vergleichen es mit Washington Mutual, einer Regionalbank aus dem Jahr 2008, die in der damaligen Finanzkrise eine große Rolle spielte.





Da die Silicon Valley Bank Finanzierungs-, Bank- und Beratungsdienstleistungen für Unternehmen in verschiedenen Entwicklungsstadien anbietet, von der Gründungsphase bis zum Börsengang, ist die Vernetzung auch entsprechend groß. Mehr als 30.000 Start-ups gehören zu den Kunden, dabei renommierte Namen wie Roku. Die Bank hat in der Vergangenheit viele erfolgreiche Unternehmen unterstützt, darunter auch einige, die später an die Börse gegangen sind. Damit kann es tatsächlich zu Engpässen in den Unternehmen kommen und über das Thema Mitarbeiter auch zu einem Wettbewerbsnachteil.





Vielleicht neben der potenziellen Ansteckungsgefahr auf weitere US-Banken auch der wichtigste Grund, warum die US-Regierung hier am Sonntag eine Zusage zur Einlagensicherung übernahm. Denn die überwiegende Mehrheit der Kredite bei der Silicon Valley Bank war nicht besichert!





In diesem Video beantworten wir die Frage, ob man dies hat kommen sehen, wie groß die Auswirkungen sein könnten und welche Schritte hier schon unternommen wurden. Das Chartbild ist eindeutig, die Risikoeinordnung weiterer Regionalbanken jedoch auch. Was lässt sich daraus ableiten?





Das Video zur Silicon Valley Bank (SVB) Analyse





Im Format „US-Aktien im Fokus" nehmen Roland Jegen und Andreas Bernstein regelmäßig US-Aktien näher unter die Lupe. Heute ist die Bankenpleite der Silicon Valley Bank (SVB) das Thema des Tages



Die Analysen konzentrieren sich dabei sowohl auf Fundamentaldaten als auch auf die Charttechnik.

Was lässt sich im weiteren Verlauf erwarten?

